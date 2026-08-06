Швейцарию обвинили в демонизации России

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с «Известиями» заявил, что Берн регулярно пытается демонизировать Россию.

© Lenta.ru

«Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя», — подчеркнул дипломат.

15 июня Швейцария вслед за Европейским союзом расширила антироссийские санкции. Под новые ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно.