Бывшие сторонники Трампа объединились против него

Созданное американским телеведущим Такером Карлсоном «антивоенное движение» против президента США Дональда Трампа будет бороться с ним на промежуточных выборах 2026 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Если они найдут финансирование, то на выборах в Конгресс они будут поддерживать конкретных кандидатов против Трампа. Они будут критиковать президента и Республиканскую партию Павел Дубравский политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

1 августа бывший член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин опубликовала в социальных сетях фотографию. На ней она сидела в окружении политиков и журналистов, которые ранее поддерживали Трампа, но разочаровались в нем.

В частности, встречу посетили:

Такер Карлсон — известный американский журналист; Томас Масси — конгрессмен, проигравший праймериз в своем округе после того, как разругался с Трампом; Джо Кент — бывший директор Национального контртеррористического комитета, покинувший пост в знак протеста против конфликта с Ираном; Брайан Гленн — консервативный журналист, за которого Тейлор Грин вышла замуж в этом году.

Под фотографией бывшая конгрессвумен намекнула, что приглашенные на встречу хотят объединить силы против политики Трампа.

«Мы говорили о том, что больше не будет никаких войн за рубежом, и мы действительно это имели в виду, поддерживая Дональда Трампа, потому что он дал это обещание. Но он предал нас всех. Наше обязательство — Америка прежде всего для всех американцев», — написала политик.

Движение началось Марджори Тейлор Грин бывший член Палаты представителей США

Ранее перед встречей Карлсон также намекнул на появление новой политической силы против Трампа: «Появится третья сторона, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло». При этом в июне он заявил, что больше не будет поддерживать правящую Республиканскую партию, хотя долгие годы был ее сторонником.

Как указал Дубравский, движение может быть создано в преддверии промежуточных выборов в США.

Промежуточные выборы в США в 2026 году Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. В 2026 году выборы состоятся 3 ноября и определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, в Сенате — 35 из 100. Демократам достаточно получить три дополнительных мандата в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы вернуть большинство. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев. В случае их победы США столкнутся с «разделенным правлением» — ситуацией, при которой исполнительная и законодательная власть принадлежит разным партиям.

Однако он предупредил, что у движения есть много препятствий.

«Если у движения нет денег, то шансы становятся меньше. Мы уже видели в истории США огромное количество людей, которые откалывались в мини-лагеря и пытались противодействовать правящим партиям изнутри. Похожим, в свое время, занимался сам Трамп, когда пришел в политику», — напомнил американист.

При этом у противников Трампа есть последователи. По данным ряда американских СМИ, аудитория Карлсона превышает 21 миллион человек, что делает его одним из самых популярных спикеров в США.

Кроме того, согласно информации ряда аналитических центров, в США существует запрос на изоляционизм и отказ от участия в вооруженных конфликтах. Количество изоляционистов может колебаться от 12 до 22 процентов взрослых американцев.

Чего хочет добиться движение против Трампа?

Как отметил Дубравский, в США растет число сторонников правого популизма, которые считают, что Трамп больше не отстаивает их интересы.

Около 35% членов Республиканской партии являются активными сторонниками идеологии Трампа и правого популизма

«Те, кто пытаются создать "антивоенное движение" — это активные сторонники Трампа, которые сами от него пострадали», — подчеркнул политолог.

Однако они не хотят уходить с политической арены и пытаются вернуться во власть. Поэтому, считает Дубравский, у них есть несколько целей: «Прежде всего, они будут мстить Трампу, пытаясь показать, что он не отражает идеи Республиканской партии».

Как новое движение может повлиять на преемника Трампа?

При этом Дубравский обратил внимание на более амбициозную цель — создать идеологическую основу республиканцев после ухода Трампа. Поэтому они могут побороться за преемника американского лидера, которым может оказаться вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Они могут повлиять на Вэнса, самого вероятного кандидата в президенты 2028 года и, возможно, даже будущего главу государства Павел Дубравский политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года и скоро начнет открыто поддерживать кандидатуру Вэнса.

«Это превратилось в "Джей Ди — наш парень, мы должны помочь Джей Ди"», — заявил высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности. До этого Трамп колебался между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. На окончательное решение повлияли недавние выступления Вэнса в крупных американских медиа, где он высказывался в защиту политики действующей администрации президента.

Смогут ли противники Трампа изменить его внешнюю политику?

Дубравский обратил внимание, что борьба за будущую внешнюю политику станет одной из главных проблем преемников Трампа.

Противники Трампа хотят создать новую повестку, куда пойдет Республиканская партия. Они будут требовать самоизоляции во внешней политике и призывать воздерживаться от любых военных интервенций Павел Дубравский политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Однако аналитик отметил, что сейчас они не смогут изменить курс Трампа ни по отношению к Украине, ни к Ирану.