Премьер Молдавии призвал граждан экономить электричество

Молдавия столкнулась с острым энергетическим дефицитом. Премьер-министр Василе Тофан в экстренном телеобращении заявил, что ситуация на ближайшие сутки выглядит критической.

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По его словам, Кишинев не смог договориться о закупке даже аварийной электроэнергии у украинской стороны, которая традиционно стоила в два-три раза дороже рыночной. В связи с этим граждан настоятельно просят перенести использование мощных бытовых приборов на дневное время.

Стоит исключить нагрузку на электросеть в пиковые вечерние часы. Ранее правительство уже ввело ограничения на освещение улиц, работу фонтанов и запретило использовать воду из Днестра для технических нужд.

Из собственных источников республика сейчас покрывает лишь около 28 процентов потребления, остальной объем импортируется из Румынии, после того как в 2025 году Кишинев отказался от поставок Молдавской ГРЭС.