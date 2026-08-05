В Грузии завели дело из-за фейков о притеснениях российских туристов

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело в связи с публикациями в социальных сетях, которые утверждают о плохом обращении с российскими туристами в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет ТАСС 5 августа.

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В сообщении говорится, что ведется расследование по статье о саботаже, связанное с информационной кампанией, направленной на дискредитацию Грузии. Эта кампания, по мнению СГБ, ведется из-за границы и поддерживается внутри страны с целью нанесения ущерба государственным интересам и экономике.

По данным Службы госбезопасности, в социальной сети Х несколько фейковых пользователей распространяли ложные сведения о том, что российских туристов оставляют одних в лесу и портят заказанную ими еду в ресторанах. Ведомство утверждает, что эта дезинформация была опубликована в одном из зарубежных интернет-изданий. В настоящее время следствие устанавливает организаторов, участников и источники финансирования этой кампании.