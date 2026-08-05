Дрон с 800 граммами взрывчатки нашли у взлетной полосы в Германии

Специалисты уничтожили взрывное устройство, которое было закреплено на беспилотнике, найденном на территории аэропорта Лейпциг/Галле. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

© Московский Комсомолец

Опасный предмет обезвредили с помощью контролируемого взрыва рядом с авиагаванью. Операция прошла около 17:15 по местному времени на перроне возле южной взлетно-посадочной полосы.

Беспилотник обнаружили поздним вечером 4 августа. По информации издания, сотрудник аэропорта заметил аппарат в районе полосы и самостоятельно сбил его.

Рядом с дроном находился украинский транспортный самолет Ан-24. К беспилотному аппарату был прикреплен пакет, внутри которого специалисты нашли около 800 граммов взрывчатого вещества, предположительно «Семтекс».

Прокуратура также сообщила, что в ночь на 5 августа над аэропортом появился еще один неопознанный летающий объект. Из-за этого авиагавань временно перестала принимать самолеты.

Грузовой борт компании DHL был вынужден прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Впоследствии самолет столкнулся с неизвестным объектом возле северной полосы и получил незначительные повреждения. Экипаж смог продолжить полет и благополучно посадил воздушное судно в Ганновере.

При этом пока не установлено, являлся ли второй объект беспилотником и связан ли он с первой находкой.

После происшествия министр внутренних дел Германии Александр Добриндт досрочно завершил отпуск в Италии и вернулся в страну. Расследование передали антитеррористическим подразделениям федеральной земли Саксония.