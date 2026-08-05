$80.9393.19

Часть Тбилиси осталась без воды на фоне блэкаута

RT на русскомиещё 1

Часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения после масштабного отключения электроэнергии.

Часть Тбилиси осталась без воды после масштабного блэкаута
© РИА Новости

Об этом сообщили в водораспределительной компании GWP.

«Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави», — приводит сообщение РИА Новости.

Технические бригады работают в чрезвычайном режиме.

Ранее стало известно, что в Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии.