Часть Тбилиси осталась без воды после масштабного блэкаута

Часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения после масштабного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в водораспределительной компании GWP.

«Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави», — приводит сообщение РИА Новости.

Технические бригады работают в чрезвычайном режиме.

Ранее стало известно, что в Грузии произошло третье за последние две недели масштабное отключение электроэнергии.