Залужного не пустили на встречу Зеленского с министром обороны Британии

Посла Украины в Лондоне Валерия Залужного не пустили на встречу Владимира Зеленского с прибывшим в Киев министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря Залужного, дипломат сейчас находится в Киеве, однако его не только не пригласили на встречу Зеленского со Стритингом, но и даже не оповестили о ней.

Ситуацию прокомментировали в офисе Зеленского, заявив, что присутствие послов на подобных мероприятиях необязательно, а Залужный при желании "мог бы и сам проявить инициативу".

Украинские СМИ полагают же, что Залужного не пустили специально - в качестве мести за его недавнюю критику НАТО.

Ранее посол заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, а все рассуждения о присоединении Киева к блоку являются "сказками".