Депутат Шарманашвили прокомментировал фейки о туристах из РФ

Люди, которые с помощью фейковых аккаунтов распространяют ложь о том, что якобы российские туристы находятся в опасности в Грузии и им не рады, выполняют заказ иностранных покровителей и заинтересованы в экономическом коллапсе республики. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Тенгиз Шарманашвили.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии 6 августа сообщила, что возбудила уголовное дело из-за публикаций в соцсетях о якобы плохом обращении в стране с российскими туристами. По данным СГБ, в Х несколько фейковых пользователей писали о том, что российских туристов в Грузии оставляли одних в лесу, а также портили заказанную ими еду в ресторанах.

"Создали поддельные аккаунты и пишут, что портят еду, если в ресторан приходит российский турист. Когда проверяют данное сообщение, оказывается, что такого человека, который пишет, в природе не существует. Таких людей в природе нет, соответственно, они ничего и не смогут испортить. Что является их целью? Они видят, что те же самые прогнозы международных организаций очень положительные. Наша национальная экономика в течение нескольких лет вырастет. По прогнозам, до 2030 года и еще дальше у нас лучшие показатели. Конечно, иностранную агентуру и, в первую очередь, их хозяев беспокоит то, чтобы этого в Грузии не произошло", - сказал Шарманашвили.

Как отметил депутат, никто не хочет, чтобы Грузия была экономически независимой, так как в таком случае ею будет сложно управлять.

"Кто хочет Грузию с независимой экономикой? Так ведь ею еще сложнее будет управлять. Так ведь меньше будут навязывать ей свою волю. Поэтому те, которые не интересуются будущим Грузии, которые интересуются лишь интересами своих патронов, конечно же, будут заинтересованы, чтобы Грузия была зависимой и экономически абсолютно деградированной, потому что так ею легко можно будет управлять", - добавил он.

Грузинский парламентарий заявил, что приветствует расследование, которое начала СГБ. Он надеется, что оно будет доведено до конца, а виновники выявлены и наказаны.