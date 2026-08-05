Названа причина отключения электроэнергии в Грузии

Очередное масштабное отключение электроэнергии в Грузии было вызвано аварийной остановкой работы Ингурской ГЭС, в ходе которой энергетики пытались установить причины блэкаута 24 и 25 июля. Об этом говорится в заявлении компании "Государственная электросистема Грузии".

"После того как в стране 24 и 25 июля произошла системная авария, на Ингури ГЭС проводились определенные работы. В частности, с целью изучения соответствующего оборудования станции, была обязательной работа электросистемы в изолированном режиме на частотах, отличающихся от номинальных, что вызвало временное отключение электроэнергии по стране", - говорится в заявлении.

По данным компании, сразу же были осуществлены мероприятия по восстановлению подачи электроэнергии. Подача света частично уже восстановлена, а в ближайшее время электроэнергия будет во всей Грузии.

Грузия осталась без электроэнергии

Ранее в Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Как выяснил корреспондент ТАСС, света не было ни в Тбилиси, ни в других крупных городах страны. На улицах не работали светофоры и уличное освещение. Временно прекратилось железнодорожное сообщение.

Это уже третий блэкаут в Грузии за последние дни. Предыдущие два зафиксированы 24 и 25 июля. Служба госбезопасности Грузии ранее возбудила уголовное дело по статье о саботаже. Отдельно масштабное отключение расследует Национальная комиссия Грузии по регулированию электроэнергии и водоснабжения.