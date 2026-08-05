В Индии дали Цукербергу три дня на извинение за удаление видео Моди

Парламент Индии дал три дня основателю соцсети Facebook (принадлежит Meta; запрещена в России как экстремистская организация) Марку Цукербергу на то, чтобы тот принес извинения за удаление видеозаписи с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Об этом информирует телеканал News18,

Сообщается, что Цукерберг обязан извиниться за произошедшее и предпринять шаги для наказания лиц, причастных к удалению видео с Моди. Если предприниматель этого не сделает в указанный срок, власти Индии намерены лишить Facebook правовой защиты, что гарантируется наличием соответствующего статуса - так называемого Safe Harbour.

В парламенте Индии дали понять, что действия Facebook неприемлемы. Так, комитет законодателей по связи и информационным технологиям во главе с депутатом Нишикантом Дубеем заявил, что удаление видео с индийским премьером представляет собой "посягательство на демократию", ведь Моди озвучил позицию всего индийского народа.

"Марку Цукербергу придется извиниться. В противном случае может быть возбуждено дело", - цитирует телеканал парламентария.

Напомним, что резонансная ситуация связана с видеообращением Моди к студентам, которое было сделано 23 июля. В этом видео индийский премьер пообещал учащимся, что власти ужесточат меры, призванные не допустить утечек заданий для экзаменов. 28 июля видео было временно удалено из соцсети, но вскоре снова появилось в Facebook. В соцсети, комментируя инцидент, сослались на технический сбой.