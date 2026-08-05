Рубио определил новую роль Европы на переговорах с Великобританией

США и Великобритания обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США по итогам встречи госсекретаря Марко Рубио и главы МИД Великобритании Эда Милибэнда.

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«Госсекретарь США Марко Рубио сегодня встретился с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом. Они обсудили важность усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили общую приверженность обеспечению безопасного судоходства через Ормузский пролив и недопущению разработки или получения Ираном ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.