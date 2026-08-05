Ставший всемирно известным благодаря мему мужчина стал фаворитом на пост президента Венгрии.

The Guardian сообщает, что Андраш Арато, ставший всемирно известным благодаря мему «Гарольд, скрывающий боль», неожиданно вошел в число фаворитов на пост президента Венгрии.

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Газета уточняет, что после отставки Тамаша Сульока, близкого соратника Виктора Орбана, исполняющий обязанности премьер-министра Петер Мадьяр предложил эту должность известной шахматистке Юдит Полгар, однако она отвергла предложение. Затем Мадьяр призывал граждан самостоятельно определить кандидатуру нового главы государства. Несмотря на отсутствие официальной платформы для голосования, дискуссия перешла в интернет-пространство и онлайн-опросы.

Среди наиболее обсуждаемых имен фигурировали биохимик Каталин Карико, лауреат Нобелевской премии, и создатель кубика Рубика Эрнё Рубик. Однако главным сюрпризом стал Андраш Арато — пенсионер. Его фотография с выразительной гримасой, сочетающей улыбку и видимое страдание, стала вирусной около пятнадцати лет назад, когда снимок, сделанный для стоковой библиотеки, начали использовать в рекламе и иллюстрациях. Интернет-пользователи подхватили образ, добавляя к нему подписи о том, как важно сохранять видимость благополучия, даже когда жизнь рушится.