Рядом с танкером у берегов Йемена прогремел взрыв

Рядом с танкером у берегов Йемена произошёл взрыв, экипаж не пострадал, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, инцидент произошёл примерно в 95 морских милях к юго-востоку от Адена.

Капитан танкера сообщил, что рядом с судном прогремел мощный взрыв. Все члены экипажа находятся в безопасности, ущерба окружающей среде не зафиксировано.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл у берегов Омана, где в грузовое судно попал неизвестный снаряд.