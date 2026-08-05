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В России высказались о борьбе Залужного и Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Заявления посла Украины в Лондоне Валерия Залужного о военно-промышленном комплексе (ВПК) являются амбициями в борьбе за власть с Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай, чьи слова приводит ТАСС.

В России высказались о борьбе Залужного и Зеленского
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«Внутри террористической организации, так называемой Украины, обостряется внутренняя борьба. Да, борьба за власть. Все прекрасно понимают, что Зеленский — давным-давно хромая утка. (…) Поэтому Залужный, конечно, констатирует ошибки и провалы своего оппонента, скажем так, в борьбе за власть», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что Зеленский уже утратил легитимность, а Залужный один из претендентов на пост президента Украины. Бородай также подчеркнул, что посол в Лондоне не скрывает своих президентских амбиций.

Ранее Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. Он оценил шансы Украины вступить в Североатлантический альянс и подчеркнул, что этого никогда не произойдет.