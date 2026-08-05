В США установлен рекорд по депортациям

В июне американские иммиграционные суды вынесли почти 79 тысяч постановлений о высылке иностранцев. По сравнению с маем, когда было принято более 58 тысяч таких решений, показатель увеличился примерно на 36%, сообщает Bloomberg.

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Согласно данным исследовательского центра Transactional Records Access Clearinghouse при Сиракузском университете, июнь стал наиболее загруженным месяцем за весь период ведения статистики, начавшийся в 1998 году.

«Федеральные иммиграционные судьи вынесли почти 79 тысяч решений о депортации», — говорится в материалах исследования.

Увеличение числа постановлений связывают с реформированием системы иммиграционных судов, которое провела администрация президента США Дональда Трампа. В ходе кадровых изменений своих должностей лишились сотни судей, которых власти считали недостаточно жесткими.

На освободившиеся позиции назначили военных юристов, бывших государственных адвокатов и специалистов в сфере миграционного законодательства.

При этом эксперты подчеркивают, что судебное постановление о депортации не означает немедленную высылку человека из страны. Часть мигрантов продолжает обжаловать решения, а некоторые из них пока не задержаны правоохранительными органами.

С января 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США задержала свыше 516 тысяч иностранных граждан. За тот же период из страны, по опубликованным данным, были высланы около 600 тысяч человек.

Ранее администрация Трампа обратилась в Верховный суд, потребовав признать законной политику обязательного содержания под стражей нелегальных мигрантов, которые на протяжении многих лет проживали в Соединенных Штатах.

Суды нижестоящих инстанций ранее приняли более 9,3 тысячи решений против этой практики. В своих постановлениях они указывали на возможное нарушение конституционных прав и действующего законодательства.