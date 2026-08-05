В Иране согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив

Иран и Оман по итогам переговоров согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в Telegram-канале.

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По его словам, сейчас совместное заявление двух стран находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки. Он выразил надежду, что «некоторые третьи стороны» не будут чинить препятствий на пути к разрешению данной ситуации.

«Само по себе соглашение между Ираном и Оманом не может означать обеспечение безопасности пролива для проходящих судов», — сказал пресс-секретарь иранского МИД, отметив, что есть и другие факторы, дестабилизирующие ситуацию в Ормузском проливе.

В частности «морская блокада и другие агрессивные и угрожающие действия со стороны США против Ирана».

Перед этим портал Axios писал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.