Украинцы поругались из-за русской музыки на пляже подо Львовом

Отдыхающие на пляже в Трускавце, который находится подо Львовом на западе Украины, поругались из-за того, что одна компания слушала песни на русском языке. Девушка попросила ее выключить, но отдыхающие отказались.

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— Львовская полиция сообщает, что слушавшие музыку будут привлечены к админответственности. Это две женщины и мужчина 55-70 лет, временно проживающие в Дрогобычском районе, — передает РИА Новости.

Депутаты городского совета в украинском областном центре Кропивницкий проголосовали за запрет на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.

При этом появилась информация о том, что на Украине поднялась волна негодования из-за исполнения певцом Андреем Данилко, выступающим под псевдонимом Верка Сердючка, песен на русском языке в Европе.