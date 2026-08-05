Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обозначил главные приоритеты Киева на предстоящий зимний период. Видеозапись его выступления была опубликована в Telegram-канале главы государства.

В своём обращении Зеленский подчеркнул, что обеспечение надёжной защиты критической инфраструктуры является определяющим фактором для прохождения зимы. По его словам, именно от состояния энергетических объектов и других жизненно важных систем зависит стабильность работы страны в холодное время года.

Среди ключевых задач Зеленский назвал укрепление обороны критических объектов, строительство необходимого количества укрытий и бомбоубежищ, а также усиление потенциала по противодействию баллистическим ракетам. Особое внимание он уделил необходимости разработки собственной системы противоракетной обороны.

Напомним, на Западе констатировали, что изменения в правительственном составе Украины вызвали существенные трудности для Владимира Зеленского.