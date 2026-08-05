Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Берлин уже на протяжении двух лет поставляет Киеву колесные самоходные гаубицы RCH-155. Соответствующее сообщение опубликовано изданием Bild.

Во время визита на предприятие KNDS в Касселе глава ведомства отметил:

«Госпожи и господа, два года назад, если я не ошибаюсь, именно здесь стояла первая самоходная артиллерийская установка, отправленная на Украину».

По данным СМИ, до настоящего момента официальные представители не подтверждали факт реальной отгрузки этой высокотехнологичной системы вооружений в Киев. Также нет официальных подтверждений того, что гаубицы применялись в боевых действиях.

Тем не менее Писториус подчеркнул, что данное орудие пользуется высоким спросом на Украине.