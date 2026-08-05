Писториус рассказал, какое оружие Берлин уже на протяжении двух лет поставляет Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Берлин уже на протяжении двух лет поставляет Киеву колесные самоходные гаубицы RCH-155. Соответствующее сообщение опубликовано изданием Bild.
Во время визита на предприятие KNDS в Касселе глава ведомства отметил:
«Госпожи и господа, два года назад, если я не ошибаюсь, именно здесь стояла первая самоходная артиллерийская установка, отправленная на Украину».
По данным СМИ, до настоящего момента официальные представители не подтверждали факт реальной отгрузки этой высокотехнологичной системы вооружений в Киев. Также нет официальных подтверждений того, что гаубицы применялись в боевых действиях.
Тем не менее Писториус подчеркнул, что данное орудие пользуется высоким спросом на Украине.