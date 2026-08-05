МВД ФРГ назвало инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига "сценарием гибридной атаки"

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт расценивает инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, как "сценарий гибридной атаки".

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"В данном случае мы вынуждены исходить из того, что речь идет о крайне серьезном инциденте, напрямую связанном с безопасностью. Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки, которая развивалась следующим образом. Прошлой ночью в районе аэропорта Лейпцига был замечен беспилотник. Этот дрон был оснащен взрывчаткой. Это принципиально новый уровень угрозы", - заявил Добриндт журналистам.

По его словам, тот факт, что "вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории аэропорта, - это качественно новый сценарий угрозы". Прошлой ночью, как сообщил министр, БПЛА был идентифицирован. После его обнаружения и возникновения подозрения, что на нем может находиться заряд взрывчатого вещества, в состояние боевой готовности были приведены сотрудники полиции, а также группа взрывотехников федеральной полиции, которая осуществила обезвреживание этого взрывного устройства. Глава МВД ФРГ подчеркнул, что "противодействие таким гибридным угрозам, подобным той, что наблюдалась здесь, координируется в рамках Единого центра защиты от гибридных угроз, который уже подключился и занимается этим делом, а также в рамках Единого центра защиты от БПЛА, который ведет этот случай".

"Мы продолжим детально анализировать подобные сценарии угроз", - заявил Добриндт.

Дрон с 800 граммами взрывчатки нашли у взлетной полосы в Германии

Он заявил, что "исключать того, что и в будущем могут повториться подобные попытки гибридных акций или гибридных атак, нельзя". Как уточнил министр, ФРГ "продолжит последовательно укреплять сеть мер безопасности".

"К этой сети мер безопасности относится и активная противодронная защита, которая постоянно оснащается новыми, дополнительными техническими средствами - как в аэропортах, так и на других объектах", - констатировал глава МВД ФРГ.

Добриндт сообщил, что усматривает профессиональный подход в действиях злоумышленников, причастных к инциденту с беспилотником. Для реализации сценариев подобных гибридных угроз необходимы высокий уровень технических навыков, а также опыт обращения со взрывчатыми веществами, считает министр.

"Все это указывает на далеко не дилетантский подход. Мы говорим здесь о профессиональной гибридной угрозе, с которой нам придется разбираться и дальше", - сказал глава МВД ФРГ.

Любые предположения о типе взрывчатки, конструкции дрона, его происхождении и о том, кто за этим стоит, сейчас являются предметом расследования.

"Любые циркулирующие сейчас домыслы могут вести по ложному следу или оказаться в корне неверными", - заключил Добриндт.

В среду Добриндт прервал свой отпуск и провел экстренное совещание из-за инцидента с БПЛА. Ранее сообщалось, что БПЛА с самодельным взрывным устройством был обнаружен около 23:40 вторника (00:40 мск среды) на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле непосредственно рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Поиски человека, управлявшего беспилотником, пока не увенчались успехом. Расследование инцидента взяли на себя Генпрокуратура Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии.

Аэропорт Лейпцига/Галле считается важным перевалочным пунктом для доставки западного оружия на Украину. Всего в первом полугодии Германская служба безопасности полетов (DFS) насчитала уже 145 случаев ограничения воздушного сообщения из-за появления в небе над аэропортами ФРГ неизвестных дронов.