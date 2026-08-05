«Взрывная диарея» охватила почти всю территорию США

Вызывающий так называемую «взрывную» диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов, рассказал журналистам представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом пишет РИА Новости.

Накануне гендиректор компании Think Healthy Group Тэйлор Уоллес предупредил, что циклоспороз может распространиться за пределы США. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, в свою очередь, что попадание инфекции в Россию маловероятно.

«Сорок семь штатов сообщили о случаях заболевания», — пояснили в CDC.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в стране госпитализированы порядка 500 человек, в одном из штатов зафиксированы два летальных исхода.

В Центре заметили также, что в США зарегистрировано 10,5 тысяч подтвержденных лабораторно случаев инфекции. Более половины заболевших — женщины, средний возраст инфицированных составляет 45 лет.

Медики констатировали, что сильнее всего вспышка циклоспороза затронула штаты Мичиган, Индиана и Огайо, а также Северную Каролину.

Ранее власти Мичигана сообщили, что возможным источником вспышки циклоспороза могут быть салат-латук и другая листовая зелень. Вместе с тем, в департаменте здравоохранения штата полагают, что не следует исключать и другие продукты.