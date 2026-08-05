Молдавия начала использовать стратегический запас воды

Правительство Молдавии начало использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища из-за критического снижения ее уровня в реке Днестр, которая питает Кишинев и некоторые другие крупные населенные пункты страны. Об этом сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер, призвав жителей республики экономно расходовать воду.

"Уровень воды в водохранилище на территории Украины значительно снизился, а приток воды оказался меньше объема сброса в Днестр. Мы расходуем стратегический запас водохранилища, но никакой запас не является бесконечным", - сказал Хаждер.

По его словам, в водохранилище поступает около 30 куб. м воды в секунду, тогда как в Днестр сбрасывается примерно 85 куб. м.

В начале августа власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, а также приняли меры по снижению потребления электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре и роста цен на энергорынках. Со своей стороны, мэр Кишинева Ион Чебан обвинил правительство Молдавии в передаче Украине контроля над водными ресурсами Днестра. По его словам, соответствующий документ был подписан и засекречен.

Новоднестровское водохранилище, расположенное на территории Украины, является главным регулятором стока реки Днестр и основным стратегическим источником пресной воды для Молдавии.

Ранее Международная ассоциация хранителей реки Днестр Eco-Tiras призвала власти Молдавии и Украины спасти реку от катастрофического обмеления, которое здесь связывают с сокращением объемов сброса воды на украинской гидроэлектростанции в Новоднестровске. Инициативу поддержали также экологи других стран, которые направили жалобу в ЕС и другие международные организации. Ее подписали более 50 экологических сообществ из Молдавии, Украины и непризнанного Приднестровья.

В последние пять лет уровень воды в Днестре летом падает до критической отметки, составляя лишь треть от нормы. Река обмелела настолько, что в некоторых местах ее можно было перейти вброд. Экологи отметили серьезный ущерб флоре и фауне - в водоемах были отмечены случаи массовой гибели рыбы, птиц и других животных.

Бывший премьер Молдавии Ион Кику недавно заявил, что расширение Новоднестровского гидроузла, на котором настаивает Киев, связано, в частности, с просьбами о территориальных уступках со стороны Молдавии. Украинские энергетики заинтересованы в получении контроля над прилегающим к плотине участком правого берега Днестра. Станция была построена в советские времена, после распада СССР она перешла в ведение Украины, но вопросы раздела территорий, на которых она расположена, так и не были урегулированы.