Пока вы не уснули: обвинения Зеленского в адрес Запада и тайная встреча экс-чиновников России и стран ЕС
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Зеленский набросился с обвинениями на Запад
Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров Киева, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.
Экс-чиновники России, ФРГ, Британии, Франции тайно встретились в Вене
Бывшие высокопоставленные дипломаты и чиновники России, Британии, Франции и Германии провели неформальную встречу в Австрии для обсуждения условий мирного урегулирования на Украине, сообщает Bloomberg.
Склады Wildberries в Казахстане: что будет с ценами и сроками
Открытие складов Wildberries в Казахстане практически не отразится на конечной стоимости товаров для российских покупателей. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, передает NEWS.ru.
Что известно о главе войск беспилотных систем?
Командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ был назначен начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Чем известен генерал-полковник, и какие задачи перед ним стоят на новом посту, в материале «Рамблера».
ЕС передаст Украине доходы от российских активов
Европейская комиссия направит 1,4 млрд евро из прибыли от заблокированных средств на финансирование военных нужд украинской армии, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.
Китай продемонстрировал ядерную «дубину»
Вооруженные силы Китая впервые смоделировали нанесение авиационного ядерного удара, продемонстрировав возможности воздушного элемента ядерной триады страны. Об этом пишет газета China Daily.
Клюшка Овечкина выставлена на аукцион
Игровая клюшка нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлена на аукцион Fan's Dream.
На Венере обнаружены гигантские кольца
Нидерландские астрофизики обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантские кольцеобразные структуры, которых ранее никто не наблюдал. Согласно статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, речь идет о масштабных атмосферных волнах, окружающих планету.
Американке с «маской Бэтмена» сняли швы после операции в Петербурге
Петербургские медики сняли швы американке Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена». Об этом пишет РИА Новости.
Названа причина смерти трехкратного чемпиона НБА
Стала известна причина смерти трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинга.