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Зеленский набросился с обвинениями на Запад

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров Киева, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.

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Экс-чиновники России, ФРГ, Британии, Франции тайно встретились в Вене

Бывшие высокопоставленные дипломаты и чиновники России, Британии, Франции и Германии провели неформальную встречу в Австрии для обсуждения условий мирного урегулирования на Украине, сообщает Bloomberg.

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Склады Wildberries в Казахстане: что будет с ценами и сроками

Открытие складов Wildberries в Казахстане практически не отразится на конечной стоимости товаров для российских покупателей. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, передает NEWS.ru.

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Что известно о главе войск беспилотных систем?

Командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ был назначен начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Чем известен генерал-полковник, и какие задачи перед ним стоят на новом посту, в материале «Рамблера».

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ЕС передаст Украине доходы от российских активов

© ТАСС/Zuma

Европейская комиссия направит 1,4 млрд евро из прибыли от заблокированных средств на финансирование военных нужд украинской армии, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

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Китай продемонстрировал ядерную «дубину»

Вооруженные силы Китая впервые смоделировали нанесение авиационного ядерного удара, продемонстрировав возможности воздушного элемента ядерной триады страны. Об этом пишет газета China Daily.

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Клюшка Овечкина выставлена на аукцион

Игровая клюшка нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлена на аукцион Fan's Dream.

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На Венере обнаружены гигантские кольца

Нидерландские астрофизики обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантские кольцеобразные структуры, которых ранее никто не наблюдал. Согласно статье, опубликованной в The Planetary Science Journal, речь идет о масштабных атмосферных волнах, окружающих планету.

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Американке с «маской Бэтмена» сняли швы после операции в Петербурге

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Петербургские медики сняли швы американке Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в «маске Бэтмена». Об этом пишет РИА Новости.

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Названа причина смерти трехкратного чемпиона НБА

Стала известна причина смерти трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинга.

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