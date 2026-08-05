CNN назвал вероятность достижения соглашения между США и Ираном к 7 августа

Вероятность достижения соглашения между США и Ираном к 7 августа оценивается как 50 на 50, несмотря на оптимистичные заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран Персидского залива, знакомого с ходом переговоров.

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По словам источника, в состав иранской делегации не входят представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который должен будет одобрить детали возможного временного соглашения. В связи с этим окончательный исход переговоров остается неопределенным.

При этом Трамп ранее заявил, что американские представители ведут с Ираном "очень хорошие переговоры", однако предупредил, что США готовы "очень жестко ударить" по исламской республике, если Тегеран вновь откажется от сделки.

В свою очередь, Иран отрицает наличие прямых переговоров с Вашингтоном, утверждая, что ведет консультации только с Оманом по вопросам судоходства через Ормузский пролив. По словам некоторых дипломатов, открытие пролива может способствовать возобновлению полноформатного диалога между США и Ираном.