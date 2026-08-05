В Киеве 21-й день протестуют из-за отставки Федорова

Митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины проходит 21-й день подряд в Киеве. Всего протесты охватили в среду не менее восьми городов, следует из подсчетов ТАСС.

На видео, опубликованных изданием "Страна", протестующие в украинской столице не только держат в руках картонки с лозунгами в поддержку Федорова, но и хором скандируют: "Позор!", "Услышьте!", "Власть - это народ".

В среду акции протеста также проходят в Виннице, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кременчуге, Николаеве, Львове и Харькове.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку с тем, что Зеленский устранил соперника в лице Федорова, которого поддерживают либеральные западные круги.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако протестующие по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.