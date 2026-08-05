Выигравшая миллион евро в лотерею женщина выбросила билет в мусорный бак

Жительница Италии выиграла миллион евро в лотерею, но выбросила билет в мусорный бак. О необычной истории пишет The Guardian.

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Женщина купила билет, а когда розыгрыш прошел, она решила проверить его в местном магазине. Однако автомат показал, что билет «не подлежит оплате». Проблема заключалась в том, что мелкие ритейлеры могут считывать только небольшие выигрыши. Но итальянка, не зная о сумме, которую ей удалось выиграть, выкинула бумажку.

Когда она вернулась домой, близкие сообщили, что проверили ее номера и оказалось, что она выиграла огромную сумму. Тогда женщина поспешила обратно в магазин, но на месте обнаружила, что мусор уже вывезли коммунальщики.

К счастью, ей удалось связаться со службой, которая занимается уборкой в магазине, и там ей помогли вычислить мусоровоз, который увозил отходы в тот день. Затем работники в течение суток искали билет и в конце концов его удалось найти, говорится в материале.

Ранее сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей.