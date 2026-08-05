СМИ: перестановки в кабмине обернулись кризисом для Зеленского

Смена состава правительства Украины привела к проблемам для Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

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«Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. Всё началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко 12 июля», — говорится в публикации.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заметила, что немногие жители Украины продолжают поддерживать его политику.

Украинское издание «Новости.LIVE» сообщало, что в Киеве более 15 день подряд проходят демонстрации из-за отставки Михаила Фёдорова.