СМИ: перестановки в кабмине обернулись кризисом для Зеленского

Handelsblatt: перестановки в кабмине обернулись кризисом для Зеленского
Смена состава правительства Украины привела к проблемам для Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
«Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. Всё началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко 12 июля», — говорится в публикации.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заметила, что немногие жители Украины продолжают поддерживать его политику.
Украинское издание «Новости.LIVE» сообщало, что в Киеве более 15 день подряд проходят демонстрации из-за отставки Михаила Фёдорова.