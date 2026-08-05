Стефанишина не указала в декларации две квартиры и Mercedes

Обвиняемая в незаконном обогащении экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина не указала в декларации о доходах две квартиры и автомобиль Mercedes. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции со ссылкой на данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, Стефанишина не внесла в свою декларацию о доходах две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые потратила на ремонт этих помещений, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не указала факт использования автомобиля Mercedes, оформленного на одного из ее подчиненных.

Сейчас Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для Стефанишиной. Заседание проходит в закрытом режиме. Она также является обвиняемой по другому делу о коррупции.