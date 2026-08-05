В Каталонии призвали не принимать детей мигрантов, нелегально проникших в Сеуту

Автономное сообщество Каталония в Испании не должно и не готово принимать несовершеннолетних мигрантов без сопровождения из Сеуты. Такое мнение высказала представитель партии "Вместе за Каталонию" Мириам Ногерас.

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"Каталония не может брать на себя дополнительную нагрузку, - приводится ее заявление на сайте партии. - Каталония не должна расплачиваться за халатность Испании, которая в одностороннем порядке легализует тысячи мигрантов и не способна контролировать свои границы, а также за неисполнение обязанностей другими автономными сообществами, которые не принимают людей, несмотря на наличие свободных мест в центрах временного размещения".

Представитель партии добавила, что ситуация с миграцией требует незамедлительной передачи правительству автономного региона полномочий по соответствующим вопросам.

Ранее глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что ситуация с нашествием мигрантов в этот испанский анклав остается "хаотичной и неустойчивой", поскольку число размещенных детей мигрантов превышает вместимость центров содержания. По его словам, в городе сейчас находятся около 1,1 тыс. детей мигрантов, в то время как к началу массового наплыва их было не более 750.

По данным властей Испании, в конце июля около 72 тыс. нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По версии испанского правительства, не менее 75 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь, Рабат сообщил об 11 жертвах. Предполагается, что 70 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко.