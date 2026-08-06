Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии в годовщину атомной бомбардировки города обвинил Россию в использовании ядерного оружия для запугивания, при этом не упомянув США как страну, сбросившую бомбу на Хиросиму, сообщил ТАСС.

На мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины трагедии глава города предпочёл воздержаться от упоминания государства, непосредственно осуществившего атомную атаку.

Вместо этого он адресовал обвинения Москве. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, также выступавшая на церемонии, не стала называть США и лишь пообещала добиваться ядерного разоружения.

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«Россия использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», — заявил мэр, комментируя действия на Украине.

В ходе мемориальных речей представители японских властей обычно не акцентируют внимание на том, какая страна подвергла города атомным ударам.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что стране необходимо обсуждать вопросы, связанные с ядерным оружием, в контексте национальной безопасности без каких-либо запретов.

До этого РИА Новости сообщило, что в центре Токио прошёл антиправительственный митинг против милитаризации Японии.