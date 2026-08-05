Экс-посол Стефанишина оценила ажиотаж вокруг новых обвинений

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала шумиху вокруг новых обвинений в свой адрес «бурей в стакане воды».

«Любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды», — написала экс-посол.

Стефанишина добавила, что она уже комментировала значительную часть вопросов, включая декларирование недвижимости, год назад. По словам дипломата, ей нечего скрывать.

Несколькими часами Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили новое обвинение Стефанишиной. Сейчас суд избирает ей меру пресечения.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Сама дипломат заявила, что ушла с поста по собственному желанию.

В июле СМИ писали, что Стефанишину хотят заменить на должности посла из-за того, что ей заинтересовалось НАБУ. 13 июля газета Financial Times сообщила, что ее отставка может быть связана с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.