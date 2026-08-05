Раскрыта суть новых обвинений против Стефанишиной

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной обвинение в незаконном обогащении. Об этом сообщил журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

"Ольге Стефанишиной, по информации источников УП в политических кругах, НАБУ и САП предъявили обвинение в незаконном обогащении", - написал он в Telegram-канале.

Стефанишина уже давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет НАБУ. Оно связано с проводимым анализом законодательства Украины с целью его приведения в соответствие с требованиями ЕС и рассматривается сейчас в суде. Кроме того, по данным украинских СМИ, когда Стефанишина занимала должность министра юстиции в 2024-2025 годах, ее бывший муж получал от государства в управление арестованные активы. По этим эпизодам обвинения ей пока не предъявлялись. Украинский Центр противодействия коррупции сообщил, что антикоррупционные органы Украины предъявили Стефанишиной новое обвинение.

Владимир Зеленский предлагал стать новым послом в США отправленной в отставку с поста премьер-министра Юлии Свириденко, однако она, по данным СМИ, отказалась. Затем предполагалось, что в США послом снова попытаются отправить Рустема Умерова, возглавлявшего Совбез Украины. Однако в понедельник Зеленский подписал указ о назначении Умерова главой Службы внешней разведки. Информации о том, кто теперь заменит Стефанишину в США, пока не появлялось.