Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес политических оппонентов, заявив, что победа Демократической партии на предстоящих выборах станет фатальной для страны. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что демократы, которых он охарактеризовал как «коммунистов» и «социал-демократов», в случае прихода к власти приведут США к разрушению.

Трампа спросили о выдвижении кандидатов от Демпартии, и он не сдержал эмоций. По его словам, демократы либо сознательно стремятся уничтожить страну, либо действуют из крайней наивности.

«Тысячу лет назад под другими именами все, кто занимался бы тем, чем они сейчас занимаются, отстаивали бы то же самое, обратили бы всё в пепел, мусор и грязь», — подчеркнул американский лидер.

Это заявление стало одним из самых жёстких в его предвыборной риторике и вызвало широкий резонанс в политических кругах.

Напомним, в ходе военной операции США против Ирана были почти полностью исчерпаны стратегические запасы противоракет. Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, армия США израсходовала около 80% перехватчиков системы THAAD и примерно половину ракет Patriot.