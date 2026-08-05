Марокканец рассказал о попытках мигрантов добраться до Сеуты

Маршрут от марокканского побережья до испанской Сеуты составляет около трех километров и некоторые мигранты, в том числе и дети, проводили до четырех часов в море, пытаясь доплыть туда. Об этом рассказал РИА Новости один из участников перехода марокканец Абдул.

В конце июля испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с масштабным наплывом мигрантов. Власти направили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за сутки в анклав проникли около 60 тысяч человек. По меньшей мере 72 мигранта погибли.

По словам Абдула, заплыв до Сеуты оказался очень тяжелым испытанием, так как, чтобы обогнуть пограничный волнорез и добраться до пляжа Тарахаль, пришлось бороться с течением.

«В какой-то момент я долго плыл, но из-за течения практически не продвигался вперед. Я потерял слишком много сил», - рассказал 27-летний мужчина.

Он отметил, что ему пришлось провести в воде около четырех часов, но те, кто был сильнее и лучше плавал, могли добраться до Сеуты примерно за два часа.

«Особенно тяжело приходилось детям: они быстро теряли силы и хуже справлялись с испытанием психологически», - пояснил Абдул.

При этом, по его словам, температура воды у побережья Сеуты ночью составляет около 20 градусов, участники заплыва сталкивались с переохлаждением и судорогами. Чтобы доплыть до испанского города, мигранты использовали гидрокостюмы и ласты, пляжные круги или пустые пластиковые бутылки. Однако многие выходили на берег обессиленными и с порезами от камней.

Напомним, что в итоге большинство проникших в Сеуту мигрантов вернулись в Марокко. Однако этот инцидент обернулся скандалов в ЕС. Италия, Чехия, Финляндия и Дания призвали временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.