EFE: установлены личности 528 несовершеннолетних мигрантов, остающихся в Сеуте

Полиция Испании установила личности 528 несовершеннолетних мигрантов, остающихся в Сеуте, после того, как большая часть пересекших границу анклава нелегалов вернулась в Марокко. Об этом сообщает агентство EFE.

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Представитель испанского правительства в городе Мигель Анхель Перес отметил, что "на улицах все еще остаются несовершеннолетние", и эта ситуация вызывает "серьезную обеспокоенность".

В настоящий момент ситуация на границе анклава спокойная, после ремонта инфраструктуры власти на зафиксировали новых ее пересечений.

По данным испанской стороны, в конце июля около 72 тыс. нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По версии испанского правительства, не менее 75 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах. Предполагается, что 70 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко.