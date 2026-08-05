ООН предсказала голод десяткам миллионов человек

Нынешнее погодное явление Эль-Ниньо, которое по прогнозам будет самым сильным за последние 70 лет, может стать причиной острого голода по меньшей мере 49 миллионов человек к концу 2027 года. Это предупреждение Организации Объединенных Наций (ООН) процитировало Bloomberg.

Причиной такого развития станут засухи, наводнения, а также влияние Эль-Ниньо на интенсивность и частоту осадков в 45 странах, положение которых проанализировали аналитики организации. Таким образом, по оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, возрастет примерно со 225 миллионов до 274 миллионов человек.

Ожидается, что Эль-Ниньо достигнет пика к концу этого года, принеся экстремальные и непредсказуемые погодные условия, которые поставят под угрозу урожай и снизят сельскохозяйственное производство, усугубляя проблемы продовольственной безопасности. Особенно сильно это ударит по некоторым из беднейших стран, уже пострадавших от высоких цен на энергоносители и перебоев в поставках, вызванных войной с Ираном.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы Карл Скау заявил, что затягивание войны в Иране может ударить по наиболее уязвимым слоям населения бедных стран. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается в Афганистане, Сомали и Шри-Ланке.