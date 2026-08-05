На западе Украины произошел конфликт из-за прослушивания песен на русском

Конфликт из-за прослушивания песен на русском языке произошел в городе Трускавце Львовской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Отмечается, что люди громко включили на пляже песни на русском языке, девушка попросила выключить музыку, отдыхающие отказались.

В региональной полиции сообщили, что слушавшие музыку будут привлечены к административной ответственности. Это две женщины и мужчина 55-70 лет, временно проживающие в Дрогобычском районе.

2 августа двух гражданок Украины в Дрогобыче заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. Сейчас в Верховную раду внесен законопроект о введении увеличенных штрафов за включение музыкальных клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах.