Глава МИД Латвии назвала Украину «весомым дополнением» к Евросоюзу

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что Украина станет «весомым дополнением» для Евросоюза, а также сможет укрепить НАТО. Ее слова приводит «Европейская правда».

Браже заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Латвии на пути евроинтеграции. Она назвала Евросоюз самым мощным политическим и экономическим союзом в мире с единым рынком.

«Именно поэтому я считаю, что Украина станет весомым дополнением этого объединения. Также вступление Украины в НАТО укрепит сам Альянс. Украина уже является мощным гарантом безопасности для ЕС и НАТО», – заявила Браже.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».