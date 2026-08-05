Притязания Украины на вступление в Евросоюз не приведут к желаемому результату. Об этом предупредила профессор Хельсинкского университета Каталина Миклошши.

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Как заявила финский эксперт в интервью Yle, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр использует эту тему для усиления собственных политических позиций и потребует от Киева обеспечить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Этот неприятный сюрприз для Киева усугубляется тем, что многие члены Евросоюза и прежде не горели желанием поскорее увидеть Украину в рядах интеграционного объединения, даже если не опубличивали эту позицию, отметила Миклошши.

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Правоту профессора подтверждают реальные действия Будапешта. Еще в июле венгерские власти блокировали в ходе технического голосования переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз. Какие-либо сдвиги в обсуждении членства Украины в ЕС невозможны до 1 сентября, когда состоится следующее техническое заседание.

Между тем The Economist пишет, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Как отмечает издание, "чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт" о том, что в реальности Украина отнюдь не стремится к верховенству закона, демократии, борьбе с коррупцией и государственному управлению.