IRIB: соглашение Ирана и Омана не подразумевает открытия Ормузского пролива

Соглашение между Оманом и Ираном не подразумевает немедленного открытия Ормузского пролива, этот вопрос будет зависеть от действий США. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источник.

По его словам, возможное соглашение между Ираном и Оманом относительно порядка прохода судов через Ормузский пролив никак не означает его немедленного открытия. Акватория останется закрытой, если США продолжат нарушать договоренности и продолжат агрессию в отношении Ирана.