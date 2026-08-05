В ООН предупредили о негативных климатических последствиях для 49 млн человек

Последствия Эль-Ниньо (океано-атмосферное явление, оказывающее влияние на глобальный климат) могут привести в ближайшие два года к увеличению числа голодающих на почти 50 млн. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, которая готовится принимать предупредительные меры.

Как говорится в распространенном заявлении, явление Эль-Ниньо 2015-2016 годов повлияло на продовольственную безопасность 60-100 млн человек. Согласно предварительному анализу ВПП, в 2026-2027 годах его последствия могут привести к увеличению числа голодающих к концу периода как минимум на 49 млн.

"Анализ был сосредоточен на 45 странах, уже считающихся государствами, страдающими от нехватки продовольствия, где Эль-Ниньо окажет значительное влияние на характер выпадения осадков, температуру и возникновение наводнений и засух. В этих странах общее число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия (семьи, неспособные удовлетворить свои ежедневные потребности в пище), возрастет примерно с 225 млн до 274 млн человек. Это увеличение примерно на 22%. Наибольшее воздействие ожидается в некоторых частях Центральной Америки и Южной Африки, также значительные последствия прогнозируются в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии", - говорится в заявлении организации.

Один из самых резких скачков уровня продовольственной нестабильности, по оценкам ВПП, может наблюдаться в Латинской Америке и Карибском бассейне. Со значительными рисками, как ожидается, столкнется население в Восточной и Южной Африке. Западная и Центральная Африка также находятся в зоне риска.