Послом Украины в США могут назначить «любимого солдата» Трампа

Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США. Теперь на это место рассматривают генерала Палису — видимо, по примеру экс-главкома Залужного, который сейчас числится послом США в Британии.

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Стефанишина проработала в Вашингтоне меньше года — с 27 августа 2025-го. Главная причина ее ухода, по данным украинских СМИ, — активизация Национального антикоррупционного бюро, которое готовит ей подозрение. Сама чиновница утверждает, что отставка произошла по ее желанию.

Ещё 30 июля на пресс-конференции в Вашингтоне Стефанишина заявляла, что Зеленский не просил её об отставке и не хочет её ухода. По её словам, они «работали над планом и находились там, где и должны были находиться». Однако уже 3 августа был опубликован указ главы Украины о снятии ее с поста. Вскоре она написала в соцсетях, что решение сложить полномочия было её собственным и продиктовано личными обстоятельствами. Там же она пообещала отдельно и публично ответить на вопросы, которые в последнее время поднимают журналисты, — явный намёк на коррупционное расследование.

Это расследование НАБУ действительно идёт и касается периода, когда Стефанишина занимала пост министра юстиции в 2024–2025 годах. Речь о контрактах на анализ украинского законодательства для его приведения к стандартам Евросоюза. Параллельно в прессе всплыли данные о том, что в бытность министром её бывший муж получал от государства в управление арестованные активы. Официальных обвинений по этим эпизодам пока нет.

Закрывать вакансию в Вашингтоне пришлось в спешке. Сначала, по информации источников, предложение получила уволенная с поста премьер-министра Юлия Свириденко, но она отказалась. Потом рассматривали кандидатуру бывшего секретаря СНБО Рустема Умерова, однако Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки. Теперь же основным кандидатом на должность посла в США называют заместителя главы Офиса президента Павла Палису.

Бригадный генерал Павел Палиса — человек с чисто армейской биографией: служил в ВСУ с 2002 по 2024 год, известен под позывным Хантер. Примечательно, что он проходил обучение в Командно-штабном колледже армии США — одном из самых престижных военных учебных заведений Америки, которое в своё время окончили Эйзенхауэр и другие ключевые военачальники.

После начала боевых действий он командовал 5-м отдельным штурмовым полком, затем возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр». В конце ноября 2024 года Палиса перешёл в Офис президента, где занялся вопросами нацбезопасности, взаимодействием с военным командованием и проектами оборонного сектора. Он сохранил пост и после отставки Андрея Ермака. В 2026 году получил звание бригадного генерала.

Назначение боевого генерала послом в США выглядит как попытка наладить прямую коммуникацию с американским военным руководством. Свою роль играет и личное отношение: президент США Дональд Трамп ранее называл Палису своим «любимым солдатом» на Украине. Может, как раз своему любимому солдату американский президент передаст те самые желанные ракеты для Patriot? Ну, или хотя бы лицензию на производство...