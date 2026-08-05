Глава ФБР: США укрепили партнерство с РФ и КНР по борьбе с преступностью

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател заявил об укреплении за последний год партнерства с Россией и Китаем в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

В интервью агентству Reuters он сообщил, что США и Россия уже 15 месяцев сотрудничают в правоохранительной сфере.

Партнерство с КНР и РФ он охарактеризовал как "новые и динамичные отношения". США рассчитывают найти союзников для борьбы, в частности, с кибермошенничеством, сексуальной эксплуатацией детей и контрабандой фентанила, отмечает Reuters.

Неназванный представитель ФБР сообщил агентству, что Пател, предварительно, может посетить Россию в октябре.