Депутат Рады обратился к правительству после удара по складу украинского маркетплейса

Правительство Украины должно ввести компенсационный механизм для бизнеса. К этому призвал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Правительству необходимо немедленно ввести компенсационный механизм для нашего бизнеса. Не выплачивать деньги напрямую из бюджета, а учитывать налоги, которые бизнес уплачивает, в счет восстановления производственных мощностей», — написал парламентарий.

5 августа стало известно, что крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина.

В МИД Украины отреагировали на уничтожение крупнейшего склада украинского маркетплейса. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не прекращать поставки перехватчиков ракет после удара по складу украинского маркетплейса Rozetka.