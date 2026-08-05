Индия призвала Цукерберга извиниться

Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии потребовал от гендиректора Meta* Марка Цукерберга принести извинения за временное удаление публикации премьера Нарендры Моди.

© Zuma/ТАСС

Об этом сообщил телеканал News18.

«Если Facebook* не примет меры в отношении лиц, ответственных за этот инцидент, компания лишится защиты в рамках положения Safe Harbour. Марку Цукербергу придётся извиниться. В противном случае может быть возбуждено дело», — заявили индийские власти.

В парламентской комиссии Индии назвали удаление поста «нападением на демократию».

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.