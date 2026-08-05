Сестра Ким Чен Ына заявила о введении дополнительных мер против Японии

КНДР примет дополнительные меры военного характера в связи с изменением политики Японии в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении Ким Ё Чжон - заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщение опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Вооруженные силы и военное руководство КНДР будут делать ясный дополнительный военный выбор в связи с сегодняшним изменением Японии", - говорится в заявлении.

Ким Ё Чжон обвинила Токио в ускоренном превращении в "военное государство", указав, в частности, на недавний испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk с японского эсминца, участие в совместных учениях с США, размещение дальнобойных ударных средств и развитие наступательных вооружений. Она указала, что эти действия свидетельствуют о переходе к практической реализации курса на обладание возможностью нанесения превентивных ударов.

В заявлении также говорится, что США оказывают Японии содействие в наращивании военного потенциала и используют ее вместе с Республикой Корея для реализации своей стратегии доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ким Ё Чжон подчеркнула, что военная экспансия Токио представляет угрозу региональной и глобальной безопасности.

Она призвала международное сообщество не допустить превращения Японии в военную державу, отметив, что Пхеньян не намерен мириться с изменением ее военной политики.