На Украине работники военкоматов начали приезжать с проверками на пожары

Сотрудники военкоматов на Украине в целях поиска мужчин для мобилизации, предположительно, начали выезжать на вызовы о пожаре. Об этом сообщает издание "Страна", публикуя соответствующее видео.

На кадрах видно полицейский автомобиль, прибывший на вызов о возгорании, на его заднем сидении - мужчина в военной форме. Несколько женщин в кадре на повышенных тонах сообщают, что у них сгорел дом, а полицейские привезли с собой сотрудника военкомата. "У нас пожар, приехала полиция и привезла сотрудника военкомата. На пожар! Для чего, интересно?" - задается вопросом одна женщина. "Вы приехали сюда мужчин ловить? На пожар?" - кричит другая.

Сам военный решил не выходить из машины и молчал, а подошедший полицейский, также молча, закрыл дверь в салон автомобиля. Официальных комментариев относительно этого инцидента не поступало.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, ряд категорий военнообязанных утратили право на отсрочки от призыва и льготы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах, что иногда приводит к гибели потерпевших. Массовые нарушения в ходе мобилизации признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие и произвол со стороны сотрудников военкоматов приобрели системный характер.