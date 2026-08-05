Обзор иноСМИ: цена ударов по России и миф о непобедимости США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украина платит высокую цену за удары по России

Украинские удары беспилотниками по складам Wildberries и нефтяным терминалам в тылу России, вызвавшие эйфорию на Западе и возродившие заявления о скорой «победе» Киева, обернулись разрушением украинской инфраструктуры и привычного уклада жизни населения. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Журналисты обратили внимание на то, что ранее Россия пережила волну санкций и уход западных компаний, и задались вопросом, неужели кто-то верит в то, что «задержка доставки покупок станет импульсом для какой-то массовой политической переориентации».

«В ответ на действия ВСУ Россия резко повысила интенсивность своих атак. Каждая такая атака — это минус фабрики, склады, дороги и железные дороги, центры снабжения топливом, распределительные электроустановки, ангары, локомотивы, гаражи и даже заправочные станции. (…) Таков реальный баланс этой кампании», — говорится в статье.

Иран развеял миф о непобедимости США

Смерть американских солдат, 113,3 миллиардов долларов расходов и отказ Ирана «опуститься на колени» показали, что внешне сильные и пугающие США внутренне слабы и уязвимы. К такому выводу пришло китайское издание NetEase.

Иран, подвергшийся жесткой атаке, дал отпор США и ударил в ответ по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре, ОАЭ, а также заблокировал важнейший Ормузский пролив, показав всему миру, что «гегемона, который хоть и кажется сильным, можно сломить». При этом гибель американских военных стала «пощечиной» для сверхдержавы, «всегда заявлявшей о нулевых потерях». «США привыкли запугивать другие страны, но, когда запугивают их, это уничтожает их могущество», - констатировало издание.

Ученые призвали вдвое сократить население Земли

Ученые выступили с предложением сократить население Земли к 2200 году с нынешних восьми миллиардов человек до четырех, чтобы восстановить экологический баланс, снизить уровень бедности в регионах с высокой рождаемостью, а также уменьшить число конфликтов, связанных с нехваткой ресурсов и миграцией. Об этом пишет Geekspin.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Sustainable Development, предлагают добиться снижения населения не принудительными мерами, а с помощью доступных услуг по планированию семьи и образования для девочек. «Когда женщины получают возможность самостоятельно решать, сколько детей они хотят иметь, уровень рождаемости, как правило, снижается», — отметили исследователи.

Расходы на обслуживание госдолга стран G7 превысили их траты на оборону

Страны G7, за исключением Германии и Канады, тратят на обслуживание государственного долга больше, чем на оборонные нужды. Об этом со ссылкой на подсчеты компании Scope Ratings пишет американское агентство Bloomberg.

По оценкам Scope, в этом году траты на обслуживание госдолга в Германии составят 35% от расходов на оборону, а в Италии этот показатель составляет уже 193%, в США — 121%, в Великобритании — 105%, а во Франции — 103%.

«Повышенное долговое бремя в комбинации с высоким первичным дефицитом бюджета обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на рынке», — констатировал руководитель отдела государственного сектора агентства Scope Эйко Зиверт, предупредив, что ситуация будет только ухудшаться.

Украинец оценил доброту жителей Японии

Восемнадцатилетний украинец Егор учится в Университете информационных наук Кюсю и мечтает стать профессиональным борцом сумо. Он рассказал, что был потрясен добротой местных жителей, пишет японское издание Hint-Pot.

По словам молодого человека, он закончил школу уже в Японии и был шокирован тем, что тренер университетского клуба сумо лично приехал к нему в школьное общежитие и помог будущему ученику с переездом.