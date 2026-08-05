Во Львове зафиксировали рекордную за 80 лет жару

Сильная жара в начале августа бьет рекорды на западе Украины. 4 августа температура воздуха во Львове достигла рекордного значения за все время наблюдений.

Как сообщили синоптики Львовского гидрометцентра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), "4 августа 2026 года максимальная температура воздуха днем во Львове составляла 35,4 градуса, предыдущее максимальное значение в этот день наблюдалось в 2014 году, тогда воздух прогрелся до 34,8 градуса".

Синоптики указали, что Львовский гидрометцентр имеет данные о температуре воздуха в регионе с 1946 года, то есть показатель 4 августа 2026 года стал самым высоким для этого дня за последние 80 лет. При этом отмечается, что, согласно прогнозам, нынешний рекорд может быть побит уже в ближайшее время.