В Армении перед выборами увеличилось количество возбужденных уголовных дел

Следственный комитет Армении опубликовал статистику за первое полугодие 2026 года, согласно которой перед парламентскими выборами 7 июня количество возбужденных уголовных дел выросло на 16,6%.

"В течение первого полугодия 2026 года подразделениями Следственного комитета было получено 41 250 сообщений (первое полугодие 2025 года: 35 357, рост на 5 893 или на 16,6%), по 32 472 из которых было инициировано уголовное производство (первое полугодие 2025 года: 27 847, рост на 4 625 или на 16,6%)", - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, в течение первого полугодия 2026 года в суды было направлено 9 910 уголовных дел, что на 3 799 или на 62,2% больше, чем за тот же период 2025 года, при этом 4 499 впоследствии были объединены с другими делами, что также на 1 552 или на 43,2% больше случаев объединения дел за аналогичный период прошлого года.

За указанный период по всем делам наложен арест на имущество стоимостью 295,9 млн драмов (около $820 тыс.), компенсирован ущерб государству на сумму 9,9 млрд драмов (около $27,1 млн).

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%.